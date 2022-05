Pres på borgerservice: Fristen for at skifte til MitID rykkes

Udrulningen af MitID fortsætter, så flest mulige har fået MitID pr. 30. juni 2022. Beslutningen ændrer således ikke ved, at man – når man får besked i sin mobil- eller netbank om, at det er ens tur til at få MitID – skal sørge for at få MitID inden udløbet af den tidsfrist, man får af banken. De fire ekstra måneder har således først og fremmest til formål at sikre, at man ude i landets kommuner kan imødekomme alle borgere, der har brug for hjælp i Borgerservice til at få MitID.

Papkortet er udfordringen

De europæiske regler på betalingsområdet gør, at bankerne ikke må acceptere, at log-on til netbank og bankoverførelser sker med anvendelse af NemID papkortet. Finans Danmark har løbende været i dialog med Finanstilsynet om denne udfordring.

Bankerne skal sikre, at papkortet ikke længere bruges i banken, upåagtet at sluttidspunktet for overgangen rykkes. Bankerne er allerede stoppet med at bruge papkortet i forbindelse med nethandel tilbage i januar 2021. Da brugen af papkortet er i strid med den europæiske regulering, risikerer bankerne at modtage påbud fra Finanstilsynet, hvis det fortsat anvendes, når kunderne anvender deres net- eller mobilbank.

- Det er helt afgørende, at så få som muligt bruger papkortet, og at det kun bruges af borgere med et særligt behov, der ikke har kunnet få MitID endnu af forskellige årsager. Det er ikke en løsning, der lever op til EU-kravene for finanssektoren på sikkerhedsområdet. Det er jo blandt andet derfor, vi allesammen skal skifte til MitID. Derfor skal man som udgangspunkt benytte NemID nøgleappen, hvis man ikke har fået sit MitID endnu. Med muligheden for, at et begrænset antal borgere med et særligt behov kan anvende papkortet efter den 30. juni 2022, er vi sikre på, at de sidste borgere kan få MitID i god ro og orden. Men det er klart, at vi stadig har meget travlt for at nå i mål, siger Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.

Det er Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark, der sammen står bag MitID, der skal erstatte NemID som Danmarks digitale ID.