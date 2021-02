Pressede butiksejere klar til genåbning, men frygter begrænset salg

På hylder langs væggene i Skoringen i Odense står vinterstøvler i lange baner.

Her har de stået siden midten af december, hvor detailhandlen fik besked på at lukke butikkerne for at inddæmme smitten med coronavirus. Nu, mere end to måneder senere med foråret ventende forude, bliver det varme fodtøj svært at sælge.

- Det er nogle, vi burde have haft solgt, men det har der ikke rigtig været mulighed for, siger indehaver af Skoringen i Odense Henrik Petersen.

Men efter en indsatsgruppe har lavet en indstilling til regeringen om at lade såkaldt udvalgsvarebutikker under 5.000 kvadratmeter genåbne, er Henrik Petersen så småt ved at gøre butikken klar og sætte forårsskoene på hylderne. Men det er svært at vide, hvad han helt skal forberede sig på, mener han.

- Nu ved vi ikke endnu, hvad der bliver åbnet, men det forlyder sig, at butikkerne i byerne og udvalgsbutikker under 5.000 kvadratmeter får lov at åbne, siger han.

Butikker presset på økonomien

Ifølge en medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv vurderer hver tiende detailbutik med udvalgsvarer som sko eller tøj, at de er i stor risiko for at lukke inden for de næste tre måneder.

Hvis man nu havde åbnet centrene samtidig, havde man kunnet sprede folk mere ud Henrik Petersen, indehaver af Skoringen i Odense og Tarup-Center

At nedlukningen har været en hård periode, kan Jan Laurenborg, der er indehaver af dykkerforretningen Diving 2000 i Odense, skrive under på.

- Det har været nogle ekstremt hårde måneder, hvor jeg som ejer har siddet her alene og håndteret vores internethandel. Men også en ekstremt hård økonomisk periode, siger han.

Befriende besked

Henrik Petersen, der udover butikken i midten af Odense også er indehaver af Skoringen i Tarup Center, glæder sig til at komme i gang efter en lang nedlukning.

- Det er befriende. Nu har vi været lukket siden 25. december her og siden 17. december i Tarup, så vi håber meget, at det kommer til at ske. Nu skal vi lige have bekræftelsen, men mon ikke den holder, siger han.

Henrik Petersen er glad for, at butikken i gågaden ser ud til snart at kunne åbne. Samtidig undrer han sig over, at butikker i centre sandsynligvis ikke er en del af den første genåbning.

- Hvis man nu havde åbnet centrene samtidig, havde man kunnet sprede folk mere ud, siger han.

Dykkerforretning kæmper for at holde hovedet oven vande

I Diving 2000 i Odense frygter Jan Laurenborg, at den økonomiske gevinst ved genåbning har lange udsigter, så længe store dele af samfundet stadig er lukket ned.

Vi lever af rejsebranchen, og det er ekstremt hårdt Jan Laurenborg, indehaver af Diving 2000 i Odense

- Vi lever af rejsebranchen, og det er ekstremt hårdt, og vi venter selvfølgelig også på, at vi kan få lov til at rejse igen, når vi kommer rigtig i gang med charterrejser, siger Jan Laurenborg.

Det er nemlig i den forbindelse, at rigtig mange kommer og køber masker og snorkler og dykkerkurser hos ham. Når det er sagt, er han dog klar til at slå dørene op, når han får lov.

- Jeg har en hel masse kunder, jeg glæder mig til at se, og samtidig også en hel del medarbejdere, som jeg glæder mig til at få ind igen, siger han.