Pressede forældre kan ikke passe deres syge børn - minister afviser flere sygedage

Langt de fleste arbejdstagere har én sygedag med barnet - måske to - og en ny undersøgelse fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, viser, at otte ud af ti forældre oplever, at de kun i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke har mulighed for selv at passe deres syge børn, indtil de er raske, skriver Politiken.



- Børn skal blive hjemme, når de er syge. De skal ikke afleveres i daginstitution, men det er der så en anden forhindring, der gør, at de bliver. Det er en ond spiral, for det får bare de andre til at blive syge, fortæller Rikke Hundsdahl, der er formand for BUPL Fyn, til TV 2 Fyn.

- Vi bliver nødt til at tale om, at pædagogernes arbejdsmiljø bliver presset af den her situation. Det næste er så, at vi må presse på politisk for at få en aftale om, hvordan forældre kan være forældre, når deres børn er syge, siger hun.



Den svenske model

I Sverige har forældre mulighed for at blive hjemme i op til fire måneder med barn syg.

Den model så SF og Enhedslisten også gerne implementeret i Danmark, men hverken partierne eller den fynske BUPL-formand skal forvente, at Regeringen tager initiativ til at ændre på antallet af forældres sygedage med børn.