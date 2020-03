Pressede forsamlingshuse: Kogekone har succes med mormor-takeaway

I forsamlingshuset i Verninge er kogekone Bente Sørensen i gang med at forme hakkebøffer til dagens kunder.

Ligesom mange andre har hun i marts måttet se sin omsætning smuldre, fordi fester og andre arrangementer er blevet aflyst på stribe.

Det er jo så positivt og dejligt, at både unge og gamle godt kunne tænke sig at komme og hente min mad Bente Sørensen, Kogekone, Verninge Forsamlingshus

For at holde hjulene i gang har hun derfor forsøgt sig med levering af mad ud af huset - på den gammeldags facon.

- Der er jo mange, som ikke kan få det hele til at hænge sammen. Så jeg tænkte, at jeg måske kan bidrage ved at lave noget mad, man kan komme og hente. Både til børnefamilierne, men også til de ældre, som måske ikke har så meget lyst til at komme ud at handle, forklarer hun.

- Og så er der jo ikke så mange, der laver mormormad ud af huset, så det tænkte jeg, at jeg måtte prøve.

Taget godt imod

Selv regnede Bente Sørensen ikke med at komme til at lave mere end 50 kuverter på en dag, men efterspørgslen viste sig hurtigt at være langt større end forventet, og fredag må hun gøre 119 portioner bøf med løg klar til afhentning.

- Det er jo så positivt og dejligt, at både unge og gamle godt kunne tænke sig at komme og hente min mad, og de hjælper hinanden med også at tage med til naboen. Jeg er simpelthen så overrasket over, at så mange vil benytte sig af mit tilbud, siger hun.

For at skærpe sikkerheden og undgå smitte med coronavirus, sørger Bente Sørensen for, at ingen af kunderne får lov at komme ind i forsamlingshuset, når de henter maden. I stedet ringer de på en klokke, hvorefter maden bliver sat klar til dem.

Derudover har hun også på flere måder forsøgt at gøre ordningen så tilgængelig som muligt for de lokale.

- Jeg prøver at holde prisen nede, så alle kan deltage. Vi skal jo have det til at køre alle sammen, og så giver det jo forhåbentlig en hel del god omtale, så folk også kommer igen på den anden side af alt det her, siger hun.

Ikke den eneste

Mens Bente Sørensen har fundet en måde at holde sin forretning i gang, kan andre fynske forsamlingshuse blive udfordret de kommende måneder. Det vurderer formanden for Fynske Forsamlingshusforening, Svend Erik Larsen.

- Det er jo deres levebrød. De står i en situation, der ikke er særlig god. Den eneste mulighed, de har i øjeblikket som indtægt, er enten levering af mad til pensionister eller takeaway, siger han.

Langt de fleste forsamlingshuse er dog såkaldte 'nøglehuse', hvor man lejer sig ind og selv står for det praktiske i forbindelse med et arrangement. Men også her skal bestyrelserne fortsat dække de faste udgifter.

- Husene skal jo stå med varme på, selvom der ikke er gang i huset, og der handler det om, hvordan man er polstret. Så der er nok nogen, hvor det vil komme til at gøre ondt, siger Svend Erik Larsen.

Flere finder nye datoer

Selvom mange aflyser kommende arrangementer i forsamlingshusene, oplever Bente Sørensen, at mange også er hurtige til at finde nye datoer senere på året.

Allerede nu har hun været nødt til at afvise en enkelt familie, der gerne ville have hende til at lave mad til en konfirmation.

- Det kunne de jo sagtens forstå, for der er jo ligesom kun en lørdag og søndag i hver uge, og der er jo andre, der har booket på de tidspunkter, så sådan er det jo, siger hun.

Hendes situation afhænger dog i sidste ende af, hvor længe krisen kommer til at vare.

- Vi ved jo ikke rigtig, hvornår det kommer op at køre igen, og den næste fest er først engang i maj måned. Så må jeg jo tage den derfra og ellers fortsætte med mad ud af huset, siger Bente Sørensen.