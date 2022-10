Pressede lejere kan ikke betale deres regninger

Lejere over hele landet er i stigende grad presset økonomisk.

Det betyder, at flere lejere risikerer at blive sat på gaden.

Klaus Bentzen er bestyrelsesformand for Boligkontoret Danmark, som er ejet af 61 boligforeninger og repræsenterer 31.000 lejemål over hele landet.

Han fortæller, at de 61 boligforeninger kan mærke, at det er nye økonomiske tider for lejerne.

- Vi er ganske presset, fordi der er rigtig mange, som i dag har problemer med at betale deres husleje, siger Klaus Bentzen.

Boligkontoret Danmark har alene i september registreret 400 lejemål, der ikke har betalt husleje. Af dem har 87 lejere slet ikke reageret på de udsendte rykkere, og det kan i sidste ende betyde, at de bliver sat på gaden.

Det tal er steget med 50 procent.

- Det signalerer jo en voldsom stigning i mængden af det, jeg kalder personlige familie-katastrofer.

- Det er jo en af de største katastrofer, at man bliver sat ud af sit hjem.

- Så det er voldsomt, konstaterer bestyrelsesformanden.

Hjælp som i "Luksusfælden"

Men der er hjælp at få for lejere, der er på vippen til at blive hjemløse. Boligkontoret Danmark tilbyder nemlig hjælp til økonomisk trængte lejere - nærmest som det kendes fra TV3-programmet "Luksusfælden".

- Vi hjælper folk med budgettet, hjælper folk hvis de ikke har fået den rigtige boligsikring. Og så kigger vi på forbruget og hjælper nogle gange folk med at få solgt en dyr racercykel, eller hvad det kan være, så de kan få betalt deres huslejerestance, fortæller Klaus Bentzen.