Presset OUH udskyder kræftoperationer: - Patienterne kan dø i ventetiden

Patienter med visse livstruende hjerte- og kræftsygdomme har ifølge loven ret til at blive opereret seneste 14 dage efter, de har givet samtykke til operationen. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at overholde, har det været på grund af mangel på intensivsenge, uddyber Per Vadgaard Andersen:

- Men vi har ikke overskredet de 14 dage med mere en uge. Patienterne er blevet opereret et par dage efter de egentlig skulle, understreger han.

Lægelig direktør: Ked af udskudte kræftoperationer

Lægelig direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen beklager, at sygehuset har måtte udskyde kræftoperationer, fordi der har været trangt med pladsen på intensiv.

- Vi har heldigvis kunnet modtage dem til operation nogle få dage senere. Men sådan nogle situationer er vi selvfølgelig meget kede af. For vi kan jo alle sammen sætte os ind i, hvor stor en psykisk belastning det er for både patienter og pårørende.

Ifølge Bjarne Dahler-Eriksen er de udskudte operationer udtryk for en nødvendig prioritering i en situation hvor sygehusets intensivkapacitet er under pres.

- Når vi har færre intensivpladser og vi samtidig har brug for nogle af dem til covidpatienter, så er vi nødt til at prioritere. Og der er nogle af de her patienttyper, for eksempel nogle hjertepatienter, som godt kan tåle at vente en uge eller to, uden at deres prognose bliver ringere, siger han.

Akutte patienter først

Bjarne Dahler-Eriksen er til gengæld fortrøstningsfuld, når det handler om sygehusets kapacitet til at hjælpe akutte patienter.

- Vi har en forpligtelse til altid at tage sig af akut kirurgi. Det går foran. Dem, der kommer ind og ikke kan få luft, for eksempel folk med svær lungebetændelse på grund af covid, de skal hjælpes her og nu, siger han.

På Svendborg Sygehus har overlæge Joachim Hoffmann-Petersen da heller ikke oplevet at stå i en situation, hvor han har skullet “vælge” mellem patienterne på intensivafdelingen.

- Hvis man fejler noget livstruende, skal man nok få behandling. Vi har ikke måtte prioritere mellem intensivpatienter endnu, kun mellem hvilke operationer, der skal udskydes, siger han.