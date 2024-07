Presset stiger: Novo-planer bør genåbne droppet uddannelse

Den 1. juli skrev Novo Nordisk under på, at de rykker ind i Tietgenbyen og overtager 81 hektar jord.

Med i nærheden af 3000 arbejdspladser eller mere bliver der brug for en lang række uddannelser og faglærte medarbejdere.

Og det har fået debatten om den midlertidige lukning af laborantuddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense til at blusse op igen.

Der er lukket for optag både i 2024 og 2025 efter, at 38 studerende var optaget på uddannelsen i 2023.

- Udover laborantuddannelsen har der været debat om lukning af procesteknikeruddannelsen. Det er to superrelevante uddannelser og job, som de ansætter rigtig mange af hos blandt andet Novo Nordisk. Måske er det ikke for sent at lave om på den midlertidige lukning af laborantuddannelsen, siger Jakob Møller-Jensen, institutleder for biokemi og molekylær biologi på SDU.

Morten Bern, der er direktør i bioteknologivirksomheden Evosep, håber også på en genoptagelse af laborantuddannelsen.

- UCL er nødt til at genoverveje beslutningen. Vi skal ikke lukke uddannelsespladser, hvor kandidaterne er eftertragtede i erhvervslivet, siger Morten Bern,

Lone Storm, der er laborant på SDU og er medlem af uddannelsesudvalget for laborantuddannelsen, mener også, at uddannelsen bør bevares.

- Jeg er informeret om, at UCL har fået nogle midler fra Novo Nordisk Fonden til at afdække hvilke kompetencer, der er brug for inden for hele life science branchen - det vil sige biokemi, farmaci og medicinalbranchen. Men man skal heller ikke glemme, at en masse fynske virksomheder og sygehuse har brug for laboranter og får svært ved at tiltrække laboranter, hvis man ikke har en uddannelse, der ligger i Odense, siger Lone Storm.

Uddannelsen gav sidste år UCL et underskud på 1,7 millioner kroner blandt andet efter, at regeringen har sat tilskuddet til uddannelsen ned. Uddannelsen har desuden haft et frafald på op imod 50 procent.

Et tal der sidste år faldt til 25-35 procent.

Hjælp fra staten

Folketingsmedlem Trine Bramsen fra Socialdemokratiet mener, der er behov for, at regeringen finder nogle flere midler til uddannelsen i Odense, så den kan genåbnes.

- Jeg har rettet henvendelse til forskningsministeren og underrettet om, at der kommer til at ske rigtig meget på Fyn de næste år. Derfor er det vigtigt, at vi giver UCL de bedste forudsætninger for at opretholde uddannelsen. Så man ikke skal hen og fyre kompetente lærere eller lukke alle faciliteter og rammerne for uddannelsen, siger Trine Bramsen.

Undersøgelse i gang

Jens Mejer Pedersen, der er rektor hos UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, har forståelse for, at Novo Nordisk har sat nyt fokus på at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Og her vil UCL gerne hjælpe til.

Udfordringen har været at for få har søgt og gennemført laborantuddannelsen.

- Men netop nu er vi i samarbejde med life science branchen og Novo i gang med at undersøge behovet for forskellige medarbejdergrupper inden for branchen. Vi er dog lidt udfordret af, at Novos bestyrelse først til efteråret tager endelige beslutning til etableringen i Odense, siger Jens Mejer Pedersen.

Forbilledet er Kalundborg, hvor en række virksomheder sammen med Novo har skabt et miljø omkring uddannelse af den nødvendige arbejdskraft.

Han glæder sig over, at Trine Bramsen også forsøger at skabe ekstraordinære midler til at få den nødvendige uddannelseskapacitet på benene på Fyn.

- Det vil være et kærkomment tilskud og øge muligheden for at etablere uddannelsen, og det er set andre steder, at man har været inde og være med til at give opstartskapital fra statens side, siger Jens Mejer Pedersen.