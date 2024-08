Presset stiger på ærtekongen - kan gå ud over supermarkeder

Torsdag kunne TV 2 Fyn fortælle, at op mod 60 utilfredse rumænere var samlet på 3F Østfyns parkeringsplads, hvor de højlydt protestererede mod deres arbejdsgiver - ærtekongen Peter Skov Johansen.



Lørdag skriver Fagbladet 3F, at Fagforeningen 3F har varslet en såkaldt sympatikonflikt imod ærtekongens to fynske virksomheder. Ifølge 3F får næsten ingen af ærteplukkerne en løn, der svarer til overenskomsten.

Sympatikonflikten kan ifølge Fagbladet 3F få den konsekvens, at Peter Skov Johansens ærtekoncern Greenpeas – der ifølge Fagbladet 3F en af Europas største producenter af ærter – kan få alvorlige problemer med at levere ærter til butikker under dagligvarekoncernerne Coop og Salling Group.



Selv afviser Peter Skov Johansen kritikken, som han kalder "helt hen i vejret". Han vil dog ikke afvise, at det kan komme på tale at tegne en overenskomst med ærteplukkerne.