Presset stiger på Bramsen: Men bliver hun fyret?

I dag er det præcist 932 dage siden, at Trine Bramsen blev udnævnt til forsvarsminister. Det er lang tid for en minister, som er gået fra den ene dårlige sag til den anden og gentagne gange har været dømt ude af politiske kommentatorer på stribe.

Seneste skandale var denne uges historie om chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, som sidder varetægtsfængslet med en mistanke om, at han som Danmarks spionchef har lækket statshemmeligheder til pressen.



Den sag skal hun dog nok overleve ifølge chefredaktør Peter Ernstved Rasmussen fra netavisen Olfi, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

- Den er helt sikkert vendt med Statsministeriets departementschef og Mette Frederiksen. Derfor tror jeg, at lige præcis i den sag er hun "hellig" fra statsministerens side. Det kan være, at der kommer andre sager, som i sidste ende koster hende ministerposten. Men hun har siddet i over to et halvt år, og jeg ser ikke noget umiddelbart, der gør, at hun - efter alt det hun har været igennem - ikke skulle få til at blive siddende, siger Peter Ernstved Rasmussen.

Slår forgængerne

Trine Bramsen kan prale med, at hun nu er den længst siddende forsvarsminister i årevis. Om ti dage har hun haft længere tid på posten end de foregående seks forsvarsministre og bliver dermed den, som har siddet længst, siden Søren Gade (V) forlod ministeriet for 12 år siden.

Siden udnævnelsen tilbage i sommeren 2019 har Trine Bramsen blandt andet skulle forholde sig til svindel i Forsvarets Ejendomsstyrelse, til ansattes misbrug af kreditkort og en hærchef, som favoriserede sin egen kæreste.

Sagerne har hobet sig op, men det er især hendes håndtering som ifølge Peter Ernstved Rasmussen har gjort hende dybt upopulær langt ind i den gamle hæderkronede forsvars-koncern, som tæller omkring 20.000 ansatte.

- Det blev ikke bedre, da ministeren gik ud i offentligheden og kaldte forsvarschefen for en styrelseschef. Det har gjort omfattende skade på hendes ry og rygte blandt forsvarets personale. Hvis man ser på, hvordan Kongehuset rangordner, så står forsvarschefen over departementscheferne og er kun overgået af højesteretspræsidenten. Jeg vil vove at påstå, at det var hendes største fejl, fordi det udstillede, hvor lidt hun ved om dét hun står i spidsen for, siger Peter Ernstved Rasmussen.



Populær i kredsen

Men lige så upopulær forsvarsministeren er i befolkningen, lige så populær er hun hjemme i Odense i Vest-kredsen, hvor Trine Bramsen har været valgt siden 2011. Ved folketingsvalget i 2019 fik hun i Fyns Storkreds 10.594 personlige stemmer.

Kredsformand Gitte Muhlig vil ikke forholde sig til popularitetsmålingerne eller kritikken fra eksperter og kommentatorer. Men hun vil gerne begrunde, hvorfor Trine Bramsen har kredsens fulde opbakning.

- Trine kæmper for fynske interesser og er dygtig til at sætte sig et mål og gennemføre tingene. Hun har været med til at få et tredje spor på motorvejen hen over Fyn, hun har skaffet os den militær dronelufthavn i Beldringe og arbejder for uddannelser til vores område. Hun er grundig og en arbejdshest, som altid tager kredsen med på råd og deltager i vores møder og sociale arrangementer. Og så er hun i øjenhøjde med medlemmerne, siger Gitte Muhlig.

Vred og bitter

Sidste år var forsvarsministeren igen udsat for hård kritik, fordi hun rejste til Ærø for at føre kommunal valgkamp i de timer situationen spidsede til Afghanistan, og Taleban overtog magten i landet.



Kritikken prellede dog af på Trine Bramsen, som på et samråd stædigt fastholdt, at hun gjorde det rigtige i situationen, fordi ingen havde forudset, at Kabul ville falde så hurtigt.

Dengang hæftede flere sig ved, at ministeren optrådte vrissende og aggressiv. En stil, som i følge Peter Ernstved Rasmussen har givet hende mange modstandere.

- Hun virker ofte vred og bitter og bærer nag. Hun har meget lidt overskud. Det gør det enormt svært at få et positivt samarbejde op at stå med nogen, siger chefredaktøren.

- Hvad har været ministerens største sejr?



- Det har været indgåelse af Arktis-pakken sidste år i marts måned til halvanden milliard kroner. Midt i krisen om styrelseschefen og samråd, så lykkedes det faktisk for hende at lande aftalen forbavsende gnidningsfrit.



Spår udskiftning

Den politiske kommentator Noa Readington, som har en fortid som personlig rådgiver for tidligere statsminister Helle Thorning Schmidt, vurderer, at Trine Bramsen står til fyring, selvom han erkender, at analysen ikke er baseret på nogen kilder.

- Hvis vi ser på det, der er sket i Forsvaret det seneste år, så er vi gået fra skandale til skandale. Det er jo ikke ministerens ansvar, når en hærchef bliver dømt for korruption, men der begynder at tegne sig et mønster, siger Noa Redington.

Det ser ud som om, det er svært for Trine Bramsen og hendes inderkreds i ministeriet at styre processerne. Det kommer til synlighed i en række aktuelle sager. Der er situationen med krigsskibet Esben Snarre, hvor der ikke er styr på de aftaler, man havde regnet med. Og så er der FE-chefen Lars Findsen, der har tilbragt julen bag tremmer.

- Det er meget svært for mig at se, hvordan regeringen kan løse krisen i Forsvaret, med den forsvarsminister der er i dag, siger Noa Redington.

Derfor mener han, at der er en ministerrokade på vej, og at der ikke er en plads til Trine Bramsen, når den er på plads.

- Hvis jeg rådgav i Statsministeriet, ville jeg nok rykke på Trine Bramsen, og jeg ville nok rykke hende helt ud af regeringen, siger Noa Redington.

TV 2 Fyn har i forbindelse med denne artikel forsøgt at få et interview med forsvarsminister Trine Bramsen, men det har ikke været muligt.