Prisen for at få hentet dit skrald stiger: Se, hvad det nu koster i din kommune

Utilfredshed i Kerteminde

I Kerteminde Kommune skal prisstigningerne vedtages på onsdag til et økonomiudvalgsmøde.

Og Kasper Ejsing Olesen (S) er ikke just imponeret over udsigten til at betale 412 kroner mere om året.

- Jeg blev virkelig overrasket. Derfor har jeg har inviteret Kerteminde Forsyning med til mødet for at uddybe det.

- Vi bad dem i 2021 om at komme med forslag til, hvad der skulle til for, at vi ikke skulle hæve prisen. De forslog for eksempel at lukke en genbrugsstation, men det syntes vi ikke var en god idé. I stedet har vi skåret ned på serviceniveauet, så to genbrugsstationer ikke er bemandet, og man kan komme af med mindre affald, siger borgmesteren.

Ved Kerteminde Forsyning kan man ikke genkende påstanden om, at nedskæringen af serviceniveauet skulle sørge for, at der ikke kom prisstigninger som følge af ekstra sortering, selvom det står i Økonomiudvalgets referat fra 28. januar 2021.

- Det er ikke os, der skriver referaterne. Jeg vil stå ved, at jeg aldrig har lovet det der, siger Michael Høj Larsen, direktør ved Kerteminde Forsyning.

Direktøren påstår derimod, at pengene kunne være blevet fundet, hvis én af genbrugspladserne var blevet lukket. Men det synes Kasper Ejsing Olesen er en dårlig idé, fordi han helst ikke ser, at borgerne skal køre for langt.