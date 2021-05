Prisen og ventetiden stiger: Sådan skal du håndtere dit næste byggeprojekt

Den øgede beskæftigelse i byggebranchen medfører længere ventetider og højere priser for kunderne, forklarer Henrik Bisp, der er fagekspert i byggeteknik hos Bolius.



- Travlheden kan have den betydning, at håndværkerne skruer op for prisen. Hvis der er mangel på håndværkere, så er det klart, at man er tilbøjelig til at give lidt ekstra for, at man kan få lavet arbejdet, siger Henrik Bisp.

Med udsigten til lange ventetider og forhøjede priser, er Henrik Bisp ikke i tvivl om, hvad den byggeivrige fynbo burde gøre.

- Vi har været ude og anbefale, at man skal slå koldt vand i blodet. Hvis det ikke er et akut byggeprojekt, så skal man vente med at få det udført. Vi anbefaler, ud fra hvad vi ser med stigende priser og travlhed, at man skal udskyde sit projekt.

Hvor lang tid snakker vi?

- Det kan måske være til næste år.

For Grith Rasmussen er det blot den bidre virkelighed, at priserne er steget og ventetiden er lang.

- Det kan vi ikke gøre noget ved. Vi er fanget som forbruger, der er ikke noget at gøre. Det er ikke en opgave, som vi selv kan varetage. Det er der ingen idé at græde over, den pris må vi bare æde, siger Grith Rasmussen.



Hvorfor er beskæftigelsen steget?

Der er flere årsager til, at byggebranchen oplever den stigning, som vi ser, forklarer Henrik Bisp.

Tallene taler i hvert fald for sig selv.

I andet kvartal i 2020 havde bygge- og anlægsbranchen 175.390 beskæftigede, mens de nyeste tal for første kvartal i 2021 viser 187.080 beskæftigede.