Prisen på diesel er faldet markant

Der er gode nyheder til ejere af dieselbilers pengepung.

Prisen på diesel er faldet med næsten seks kroner på landets tankstationer her i weekenden.

Det skriver TV 2 Øst.

Ejere af dieselbiler har derfor mulighed for at købe en liter diesel for omkring 11 kroner og 29 øre, hvis de skal ud for at køre en søndagstur i det fynske.

Diesel har ikke siden starten af 2022 været solgt til den pris ved landets tankstationer, skriver mediet.

I løbet af 2022 var diesel i perioder dyrere end benzin, men i weekenden er diesel omkring 2,30 kroner billigere end en liter benzin.