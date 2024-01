Problemer med fjernvarmen efter stort nedbrud

Der er i øjeblikket udfald i Fjernvarmen i hele Fjernvarme Fyns Område, lyder det på Fjernvarme Fyns hjemmeside.

- Der har været et udfald på en af vores varmepumper, som har gjort at flere af vores kunder har haft det lidt koldt her til formiddag. Vi er koblet over på en alternativ pumpe, så varmen er på vej tilbage igen, men det kan godt tage et par timer før alle har varmen tilbage, fortæller Jakob Storm Rasmussen, forsyningschef ved Fjernvarme Fyn til TV 2 Fyn.

Problemet ventes at være løst klokken 13, oplyser fjernvarmeselskabet.



Fjernvarme Fyn er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune, men forsyner også adresser i andre fynske kommuner.