Professor: Fynsk direktør risikerer straf for at opfordre til genåbning

Dantracker-direktør Torkil Poulsen fra Odense opfordrer landets butikker, restauranter og liberale erhverv til at genåbne på mandag, men det kan være strafbart, at han har oprettet en facebookgruppe, der i strid mod epidemiloven vil genåbne erhvervslivet.

- Vi har i Danmark en ret bred bestemmelse, der siger, at hvis man tilskynder til en ulovlig gerning, så er man medvirkende, siger juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet til BT.

Selv om Sten Schaumburg-Müller ikke forholder sig konkret til Torkil Poulsens initiativ, sammenligner han en mulig lovovertrædelse med, at det både er bankrøveren; den, der holder vagt; og den, der har planlagt røveriet, som kan dømmes.

Direktør: Vi kan ikke overleve

Står det til den fynske erhvervsdrivende Torkil Poulsen, skal landets butikker, restauranter og caféer genåbne hurtigst muligt.

Derfor har han i lørdags oprettet en facebookgruppe, der opfordrer andre erhvervsdrivende til at genåbne på mandag - stik imod regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger. Facebookgruppen har allerede flere end 8.200 medlemmer - antallet er fordoblet det seneste døgn.

- Vi kan ikke overleve som virksomheder længere på baggrund af, at der er ikke er nogen evidens for, at smitten bliver større i små butikker, sagde Torkil Poulsen til TV 2 Fyn torsdag.

- Jeg håber, at vi får 1.000 butikker med indledningsvis, og så kommer der sikkert flere senere hen, og det gælder både restauranter, caféer og meget andet, forudser Torkil Poulsen.

Hvad vil I gøre, hvis politiet udskriver bøder til dem, der genåbner butikken?

- Jeg håber, at politiet ser igennem fingre med det. Giver de en bøde, har vi fået tilknyttet en advokat, og vi er klar til at tage den helt op til Højesteret. Vi mener ikke, at epidemiloven er gældende over grundloven, forklarer Torkil Poulsen.

Butikker, restauranter og liberale erhverv, der er omfattet af nedlukningen, kan få bøder på 5.000 kroner for at holde åbent.