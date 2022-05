Professor om fejring af 1. maj: - En egentlig kampdag er det jo ikke længere

For Socialdemokratiet danner sin første regering i 1924. Lige siden har Danmark haft løbende "dominerende, socialdemokratiske regeringer bortset fra korte intervaller", uddyber Jørn Henrik Petersen og fortsætter:

- Og så er det svært at gå ud for alvor at rejse kampen - for mod hvad? En kamp mod sig selv, udtrykker han.

I dag giver fejringen mulighed for politikerne til at formulere nogle principielle synspunkter. Derudover kan de lægge op til, at der kommer et valg i sine tale.