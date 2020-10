Professor: Vask hænder hver gang du har klappet dit kæledyr

Det er ikke kun omkring andre mennesker, man bliver nødt til at følge særlige regler for at bremse coronasmitten.

Det er nemlig også en god idé at passe på omkring hunde og katte.

Det fortæller professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos og akutlæge på Køge Sygehus Søs Wollesen til TV 2.

Først og fremmest er det vigtigt at holde en god hygiejne, når du har rørt et dyr. Også selvom det er dit eget, lyder det.

- Man må gerne klappe sin hund og sin kat, men vask hænder bagefter. Og lad nu være med at kysse hunden. Det burde man faktisk gøre under alle omstændigheder, siger Hans Jørn Kolmos.

Derudover er det også en god idé at undgå, at fremmede kommer i kontakt med dit kæledyr - for eksempel når du går tur med hunden, tilføjer Søs Wollesen:

- Du kan ikke gå hjem og spritte din hund af, så den skal kun klappes af dig og dine nærmeste.

Og sidst, men ikke mindst, bør man ifølge Søs Wollesen undgå at dele seng med sit kæledyr, så længe coronavirussen er i omløb i Danmark.

Dyr bliver ikke nødvendigvis syge af coronavirus

Der har ikke været registreret tilfælde i Danmark, hvor kæledyr har smittet mennesker. Og derfor er det også svært at sige noget om, hvor stor risikoen er.

- Man kan ikke sige meget om risikoen, for vi har ikke nogen erfaringer med det. Men det er bestemt stadig en god idé at holde på hygiejnen, siger Hans Jørn Kolmos.

I juni kom det dog frem, at en hund på en dansk minkfarm var smittet med coronavirus - og sker det samme for dit kæledyr, kan det være svært at opdage.

- Du kan ikke regne med, at du kan se, om dit kæledyr har corona. Mikroorganismer kan lære at leve i balance med dyret, så de gør det ikke nødvendigvis sygt, forklarer professoren.

Opdager man til gengæld, at et kæledyr er smittet med sygdommen, skal det ligesom mennesker også i en slags karantæne.

Det betyder, at dyret skal undgå tæt kontakt til andre dyr og mennesker uden for husstanden.

