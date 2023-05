Prognose: Fyn går måske fri af lastbil-blokade

Mandag planlægger lastbilchauffører at blokere infrastruktur i hele landet, ved at parkere lastbiler på tilkørselsramper til motorveje og rundkørsler på indfaldsveje. Men måske kommer Fyn til at gå helt fri.

På facebooksiden "Vejskatskomiteen", som er gruppen der organiserer blokaden, fremgår det nemlig, at der stort set ikke er nogen der har meldt sig i det fynske landskab.

"Strækningen Aarhus til Nyborg er stadig tyndt besat, så østjyder og fynboer få fingeren ud! Eller vil i stå tilbage som dem der ikke kunne stå sammen?" står der i opslaget.

Det fremgår dog også af indlæg på siden, at der er planlagt spærringer andre dele af landet. Blandt andet 24 spærringer i det nordlige Østjylland samt motorvejene omkring København.

Samtidig advarer Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) og Dansk Industri (DI) vognmændene imod at gennemføre blokadedemonstrationen.

- Vi tror ikke, at det er branchens interesse at forstyrre folk, der skal på arbejde eller have varer frem og tilbage. Det er som regel ikke opskriften på at få politikere til at lytte, siger branchedirektøren i DI, Karsten Lauritzen, til TV2.