Prognose viser voldsom snestorm - snekaos kan lamme landet

Prognoser er per definition usikre, og jo længere ud i fremtiden de forsøger at spå, jo mere usikre bliver de. Alligevel lyder det fredag fra TV 2 Vejret, at en voldsom snestorm kan være på vej en gang i anden uge af januar.

En snestorm, der lokalt kan give op mod en halv meter sne. Det er den europæiske vejrmodel, ECMWF, som er en af de mest sikre langtidsprognoser for Europa, der kommer med spådommen. Holder den, så "lammes hele Danmark i snekaos", lyder det fra TV 2 Vejrets meteorolog, Jens Ringgård Christiansen.

Det er dog langt fra sikker, at det kommer til at gå så vidt for sig. Den amerikanske vejrmodel, GFS, er det nemlig kun Nordjylland, der bliver ramt. De to prognoser er dog enige om, at vi får en kold start på det nye år.