Prognoser tyder på fynsk snefald

Efter en halv måned med stort set samme vejrtype over Danmark er det nu ret sikkert, at vejret skifter gear fra weekenden.

Særligt i næste uge indikerer prognoserne, at markant koldere luft sendes ned over landet, hvilket kan resultere i både slud og sne, skriver TV 2 Vejret.

Mens der er gode chancer for sne i Danmark tirsdag, skal vi sandsynligvis frem til onsdag, før de første hvide snefnug daler på Fyn.

I skrivende stund ser det ud til, at lavtrykket bevæger sig hen over Østdanmark. Det vil i så fald betyde regn og op til 12 grader mod øst, mens nedbøren mod vest vil falde som slud eller tøsne med ned til to grader.