Prop i systemet giver ukrainere ventetid på jobtilladelse

Turen kræver, at mændene, der kender Danmark, rejser med og hjælper med processen. Det kræver dermed en arbejdsdag ifølge Bent Juul Sørensen.

Han foreslår i stedet, at de enkelte kommuner selv får lov at stå for biometri såsom fingeraftryk.

Regeringen meldte indledningsvist ud, at omkring 20.000 ukrainere ville flygte fra den russiske invasion af hjemlandet til Danmark.

Torsdag sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) dog, at regeringen nu forventer, at der kan komme "markant flere" end de 20.000.

Han medgiver over for Politiken, at kapaciteten på centrene skal udvides. Der skal også holdes åbent i weekender.

- Jeg forventer, at der fra næste uge også vil være mulighed for at afgive sin ansøgning i København, og jeg ved, at der løbende kommer nye tider i systemet, siger han i et mailsvar til Politiken.