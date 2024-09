"Provinsforkæmper med stort P": Men spørgsmålet er, om hans forslag kan realiseres, siger redaktør

Det er ifølge Brandenborg og Olsen et problem, fordi den skæve fordeling af indkomster og formuer på tværs af geografi er medvirkende til, at borgere møder en vidt forskellig virkelighed fra det offentlige, som deres skattekroner går til.

- Hvis ikke vi husker, at velfærdssamfundet skal være tilstede i alle dele af vores land, så tror jeg på, at der kommer en større polarisering, og vi bliver vredet mere fra hinanden, end hvad vi allerede er i dag, siger Bjørn Brandenborg (S).

I bogen får især 00'ernes centralisering under daværende Venstre-indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (i dag M, red.) skylden for, at der i dag er områder, hvor 'velfærden trækker sig tilbage'.

Men Brandenborgs eget parti bærer også et stort ansvar for den centralisering, bogen gerne vil løse, lyder det fra politisk redaktør på Avisen Danmark, Casper Dall.

- Socialdemokratiet har været et stort magtparti gennem mange år og bærer ansvar for, hvad der går godt og skidt. Det var ikke det, der var øverst på dagsordenen, da (tidligere S-statsminister, red.) Helle Thorning-Schmidt sad ved magten. Og tilsvarende Mette Frederiksen - man kan da også godt diskutere, hvor højt det står på hendes dagsorden, siger Casper Dall.

Højere boligskat på de dyreste boliger

I bogen kommer de to forfattere med et forslag, som allerede nu vækker opsigt. Nemlig at hæve skatten på de dyreste boliger.

- Vi foreslår, at den progressive ejendomsværdiskat for den del af boligen, der er vurderet til over fem millioner, hæves fra 1,4 til 2,5 eller 3 procent, lyder det i bogen.



Ifølge Brandenborg (S) er udviklingen på boligmarkedet nemlig med til at fastholde borgere med lavere indtægter i bestemte områder af landet, mens det er for let at tjene store summer på boligsalg særligt i hovedstadsområdet.

- Hvis man bor i København, så har man i gennemsnit en boliggevinst på en million. Hvis du bor i en tredjedel af landets andre kommuner, så har man tabt på sin bolig de sidste 15 år. Der er så stor forskelle, siger Bjørn Brandenborg (S).

Ifølge politisk redaktør Casper Dall har forslaget i det nuværende politiske miljø 'ikke nogen gang på jord'.



- Men hvis der efter et valg skulle være mere opbakning til Mette Frederiksens parti end nu, kan det godt være noget, som SF og Enhedslisten kan se sig selv i, siger Casper Dall fra Avisen Danmark.

Indtægterne fra boligskatterne skal ifølge Brandenborg og Olsen være med til at finansiere nogle af bogens andre forslag, som du kan få overblik over her: