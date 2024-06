Provokunstner har taget "fynsk kusse" med til Folkemødet

Provokunsteren Jens Galschiøt vækker opsigt på Folkemødet på Bornholm i disse dage. Foran sin stand midt i Allinge, har den fynske kunstner opstillet et af sine værker. En halvanden meter høj skulptur af et kvindeligt kønsorgan.

- Det er en "vulva". I min generation vil man nok sige en kusse. Det er en kæmpeskulptur af et kvindeligt kønsorgan, som jeg lavede for mange år siden, sammen med to lesbiske piger, siger Jens Galschiøt.

Skulpturen hedder "Vulva" og skal skabe opmærksomhed om de seksualpolitiske debatter, som bliver afholdt på Galschiøts stand.

- Hende, der styrer vores scene, er sexolog, og det strømmer ind med unge, der diskuterer det ene og det andet, så vi synes, at det var passende at tage den skulptur med.

Skulpturen skaber da også opmærksomhed, fortæller Jens Galschiøt

- Jeg får masser af reaktioner, og kun gode. Halvdelen af folk har jo sådan en. Det er faktisk ret gode reaktioner. For det første så kigger de på den, og så er der faktisk mange, der synes, at den er utroligt smuk.

Jens Galschiøt lavede oprindeligt skulpturen til en stor kongres for gynækologer i Odense Kongreshus. Kunstneren selv kalder skulpturen, for en meget "berejst kusse".