Psykisk syge holdes indespærret sammen med hårdt belastede kriminelle

Den sikrede døgninstitution Egely hører under Region Syddanmark, og socialdirektøren er bevidst om udfordringerne ved at dybt kriminelle unge blandes med alvorligt psykisk syge.

- Det er klart, at det er en vanskelig opgave, når den går fra at have været meget pædagogisk til i stigende omfang også at blive en sundhedsfaglig eller psykiatrisk behandling, der skal finde sted.

- Vi gør det, der er inde for vores beføjelser. Nogle gange har vi strenge retningslinjer, for hvad vi kan. Det er ikke længere bare en pædagogisk opgave at sikre den rette indsats og støtte til de her unge, det kræver rigtigt meget andet, viden om misbrug, psykiatri og mistrivsel i det hele taget, siger Christian Schacht-Magnussen.

Tvunget til at være sammen

Som TV 2 Fyn de seneste dage har fortalt er bygningerne på marken i Nørre Aaby i dag nedslidte og forældede. Og selvom den nye forstander har sat gang i en renovering af afdelingerne, ændrer det ikke på, at bygningsmassen og betonmuren omkring døgninstitutionen er opført til at rumme andre unge end dem, der i dag udgør flertallet af de anbragte.

Det betyder at skrøbelige og psykisk syge unge kan blive tvunget sammen med unge, der har begået alvorlig kriminalitet.