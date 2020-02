Psykolog håber, flere veteraner kan få hjælp af hunde

Servicehunde kan være med til at give livskvaliteten tilbage til veteraner ramt af PTSD. Det er hunden Teddy og dens ejer, den tidligere soldat Jon Prinzlau fra Stige, et godt eksempel på.

Lørdag fortalte TV 2/Fyn historien om, hvordan bare tanken om mange mennesker og larm fik Jon Prinzlau til at isolere sig og undgå simple ting som indkøb. Men det ændrede hans firbenede hjælper på.

- Den har givet mig mere glæde i hverdagen, siger veteranen, der håber, at Teddy kan hjælpe ham tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er psykolog på Veterancentret Janne Hertzs klare opfattelse, at servicehunde har en positiv effekt, og hun håber, flere veteraner kan få glæde af en.

- Det er en rigtig god ting, fordi hunden kan lette hverdagen for en gruppe, der ofte har prøvet rigtig mange behandlinger uden at få noget ud af det, siger hun.

Også rådmand Brian Dybro (SF) er positiv overfor servicehunde som Teddy. Han glæder sig over, at Odense Kommune er klar til at betale de 100.000 til 150.000 kroner, som det koster at opdrætte og træne en servicehund.

- Jeg synes det er fantastisk at se hundene hjælpe nogle mennesker, som har ofret sig for Danmark, som har fået psykiske ar på sjælen, siger Brian Dybro.

Han mener, at vi som samfund skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe og støtte veteranerne til, at få et godt liv efter de har været udsendt.

- Derfor er jeg superglad for at se, at de her servicehunde rent faktisk kan hjælpe nogen mennesker som ellers vil have rigtigt svært ved, at få et liv til at fungere.

Jon Prinzlau fik sin servicehund i november, og allerede efter få måneder kan han mærke en forskel - turen i supermarkedet er blevet mere overskuelig med Teddy som hjælper.

Det mest hårdnakkede symptom

Der er cirka 60.000 danskere, som har været udsendt som soldat siden 1948 og af dem, der har været i meget hårde missioner, oplever op til ti procent af dem psykiske eftervirkninger som PTSD og andre sygdomme.

Hos PTSD-ramte veteraner er det mest hårdnakkede symptom en øget opmærksomhed. For den er sværere at hjælpe dem med end for eksempel mareridt, fortæller Janne Hertz.

Ifølge hende har der været en del arbejde med at træne og uddanne hunde i USA, og her er der blevet påvist en positiv effekt på det hårdnakkede symptom.

- Så der er noget, der tyder på, at den indre spændingstilstand bliver reduceret, siger psykologen.

Hunden læser sin ejer

I Jon Prinzlaus tilfælde kan han tydeligt mærke, at hunden Teddy er trænet til at hjælpe ham.

- Han puffer til mig, når jeg bliver presset og fanger min opmærksomhed, han går ind mellem benene på mig og fanger min opmærksomhed, og så er han der bare for hele tiden at støtte og hjælpe mig, siger han.

Mangler undersøgelser

Psykologen understreger dog, at Veterancentret kun har kendskab til 15-20 veteraner i Danmark, der har fået en servicehund til at hjælpe dem i hverdagen.

Og derfor er der brug for flere undersøgelse, der skal gøre det klart, om der rent samfundsøkonomisk er en gevinst forbundet med at tildele en veteran en servicehund, der i nogle tilfælde koster over 100.000 kroner. Herunder om veteranen er mindre i kontakt med sundhedssystemet og kommer ud på arbejdsmarkedet igen.

Det ville gøre det nemmere at argumentere for, at flere skal have tilbuddet om en servicehund.

- Hvis vi alene spørger til trivslen, og hvad veteranen er i stand til i hverdagen, så tror jeg alle vil sige, at de oplever en forbedring, siger hun.

- Den anden del har vi ikke så meget data endnu på, men vi er optimistiske, siger hun.

Servicehunde er dog ikke løsningen for alle, da man skal være i stand til at tage sig af hunden.