Psykolog om corona-situationen: - Det er kun en midlertidig ustabil tilstand

Både Fynboerne såvel som alle andre i resten af landet er naturligt ramt af den situation, Danmark i øjeblikket står i. Med regeringens og myndighedernes løbende tiltag i kampen mod coronavirus ændres danskernes hverdag også.

Når krisen er forbi, kan vi vende tilbage til vores hverdag, vaner og normalitet Henrik Lyng, beredskabspsykolog

Og selvom det for mange kan være svært at tilpasse sig en helt ny hverdag, så skal man Ifølge beredskabspsykologen Henrik Lyng passe på, at det hele ikke går over gevind.

- Vi er nødt til at give afkald på vores hverdagstryghed i øjeblikket, for vi kan ikke gøre, som vi plejer, siger Henrik Lyng og fortsætter:

- Men det betyder ikke, at vi skal lade os styre af frygt, afmagt og egoisme. Det er ikke nødvendigt at føle, at man skal kæmpe for sit liv.

Forskellige reaktioner

Når der sker noget usædvaneligt i vores liv, så er vi også bygget til at reagere på det. Så der er ikke noget mærkeligt ved, at vi i øjeblikket ser en række forskellige reaktioner Henrik Lyng, beredskabspsykolog

I den sidste tid har folk reageret forskelligt på den nye situation. Nogle hamstrer madvarer i supermarkederne, nogle opretter støttegrupper på Facebook, og nogle vil ikke se kendsgerningerne i øjnene.

I den forbindelse fremhæver Henrik Lyng, at det er meget naturligt, at vi som mennesker reagerer forskelligt.

- Nogle mennesker er vant til, at alt er som det plejer at være, mens andre er vant til at blive mere udfordrede, fortæller Henrik Lyng og uddyber:

- Vores opgave i øjeblikket er, at finde balancen mellem det tryghedsskabende og det mere frygtbetonede, siger han.

Lægger mærke til verden omkring os

Fra naturens side er mennesker bygget til at lægge mærke til alt, der sker omkring dem, særligt når der sker noget usædvaneligt.

Det vigtige er bare, at man ikke lader frygten tage over.

- Når der sker noget usædvaneligt i vores liv, så er vi også bygget til at reagere på det. Så der er ikke noget mærkeligt ved, at vi i øjeblikket ser en række forskellige reaktioner. Sådan skal det være, siger Henrik Lyng.

Kun en midlertidig ustabilitet

De mennesker, der er vigtige for os, er inden for telefonisk rækkevidde. Vi kan sende beskeder og billeder til hinanden, så vi skal ikke tænke os selv som meget isolerede Henrik Lyng, beredskabspsykolog

For Henrik Lyng hersker der ingen tvivl om, at danskerne kan se frem til at vende tilbage til deres trygge hverdag inden for en overskuelig fremtid.

- Vi står ikke overfor en ny verdensorden, men derimod 'bare' en krise. Og når krisen er forbi, kan vi vende tilbage til vores hverdag, vaner og normalitet, siger Henrik Lyng og slår fast:

- Det er kun en midlertidig ustabil tilstand.

Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke kan lære noget af den situation, Danmark lige nu befinder sig i.

- Selvfølgelig kan vi tage en masse læring med fra det her, men jeg tror sådan set, at normaliteten vil indtræde rimelig hurtigt på den anden side af krisen, siger Henrik Lyng.

Se og tag ved lære af børnene

For de fleste er det værste ved situationen, at man føler sig isoleret og afskåret fra resten af verden. Men til det har beredskabspsykologen en godt råd: tag ved lære af børnene.

- Vi har så mange elektroniske og digitale kommunikationsmidler. Læg mærke til, hvad vores børn gør i øjeblikket. De spiller sammen, de chatte, de deler billeder og videoer, siger Henrik Lyng.

- Det kan vi voksne godt tage ved lære af.

Så vi er slet ikke så isolerede fra hinanden, som det måske føles som.

- De mennesker, der er vigtige for os, er inden for telefonisk rækkevidde. Vi kan sende beskeder og billeder til hinanden, så vi skal ikke tænke os selv som meget isolerede. Det er en forkert måde at se det på, siger Henrik Lyng.