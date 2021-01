Psykolog oplevede sit barn ensom under hjemsendelse: Her er hendes råd

Den faste cykeltur til skole og den smurte madpakke i rygsækken bliver ikke en realitet den kommende tid.

Regeringen besluttede, at fra 4. januar skal alle skoleelever være hjemme og modtage fjernundervisning som følge af de nuværende coronarestriktioner.

Hjemsendelsen af de danske skolebørn præger mange og kan medføre ensomhed. Klassekammeraterne bliver mødt over computerskærmen i stedet for skolegården.

- Forældre skal være særligt opmærksomme på, om børnene bliver ensomme eller triste. Børn i skolealderen har et stort behov for at være en del af en gruppe, siger psykolog Dorte Engelund og fortsætter:

- Jeg har selv en stor dreng, og jeg oplevede under den seneste nedlukning, at han blev trist og ensom.

Faste rammer i kampen mod ensomhed

Dorte Engelunds dreng oplevede ensomhed og blev trist. Og han var ikke den eneste, der døjede med følelsen af at være alene.

Et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet og Syddansk Universitet viste de konsekvenser, som den seneste nedlukning havde på de danske skoleelever.

5.953 svar fra elever og 4.955 fra forældre blev analyseret i undersøgelsen, hvor svaret viste, at 18 procent af børnene, som deltog i undersøgelsen, følte sig ensomme under nedlukningen. Næsten halvdelen følte sig ikke glade over deres hverdag, og 92 procent savnede deres venner.

Hvis de tendenser ikke skal vise sig igen, er opfordringen fra Dorte Engelund, at hverdagen skal indeholde de samme faste rammer og rutiner som før.

- Det er vigtigt at opretholde en hverdag med faste rammer og struktur. Man skal stå op til samme tid, spise morgenmad og holde pauser. Det er især vigtigt med pauserne og belønninger, når noget er gennemført og afsluttet, siger Dorte Engelund.

Digitale venner

Hun understreger, at man som forældre skal hjælpe sit barn med at opsætte digitale møder med venner.

- Du kan hjælpe med dem at sætte digitale møder op med kammerater og venner. Selvom det ikke er det samme, så kan det godt bidrage med lidt af det samme. Hvis det er muligt, kan man også hjælpe dem med at mødes for eksempel uden for, når det kan lade sig gøre, forklarer Dorte Engelund og siger afslutningsvis:

- Det er vigtigt at holde fri, når arbejdsdagen er slut. De fleste kommer til at arbejde for meget, når de har hjemmearbejde, fordi computeren lige står der åben og er let at gå til. Derfor er det vigtigt for familien at sætte rammer op for, hvornår arbejdsdagen er slut. Så ved børnene også, hvornår I har fri sammen.