Psykolog: Sorg over tab af kæledyr skal tages alvorligt

En kat eller en hund lever sjældent lige så længe som mennesker, og derfor kan tabet af et kæledyr være barnets første møde med døden.

Børns sorg bør tages alvorligt og må ikke bagatelliseres, mener psykolog.

- Børn knytter sig følelsesmæssigt til deres familiedyr på samme måde som til andre familiemedlemmer. I nogle tilfælde kan et barn endda være særligt knyttet til dyret. Samtidig kan mindre børn have svært ved at forstå forskellen på liv og død og dødens endelighed. Det er en gradvis udviklingsproces at forstå, hvad det indebærer at være død, siger Kristine Jensen de López, som er professor i udviklingspsykologi og til daglig en del af Center for menneske-dyr-psykologi ved Aalborg Universitet.

- Nogle børn kan have svært ved at håndtere sorgprocessen, og de risikerer at udvikle sociale og følelsesmæssige problemer, understreger hun.