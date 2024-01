Pytlick afviser omdiskuteret artikel: Vi er ikke lukkede

Mangler håndboldslandsholdet ydmyghed? Det spørgsmål blev rejst i en såkaldt leder i Jyllands-Posten onsdag.

- Det er på tide, at man på det danske landshold finder ydmygheden frem igen, lyder det blandt andet i lederen, der også opfordrer håndboldlandsholdet til at passe på ikke at ende som fodboldslandsholdet.

Artiklen har vagt opsigt i håndboldkredse, skriver TV 2, der også kan berettet, at håndboldspilleren Simon Pytlick, der har fynske rødder og har spillet i GOG, tager afstand fra kritikken.

- Jeg tager tydelig afstand fra artiklen. Den er mærkelig. Vi er meget tilgængelige, og jeg synes, at vi gør meget for vores fans, og det er spillere, som er ydmyge og giver sig 100 procent, fortæller han til norske Dagbladet.

I går fik Simon Pytlick prisen Årets Sportsnavn 2023 sammen med Luks Jørgensen.