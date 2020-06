Test dig selv: Hvad ved du om grundlovsdag?

Busserne triller mandag den 5. juni rundt på Fyn og i resten af landet med flag på. Det gør de, fordi vi fejrer indførslen af den første grundlov. Det skete tilbage i 1849, og hvert eneste år på denne dag markeres dét.

Det er ikke bare en hvilken som helst lov. Af de mere end 1.300 love, vi har i Danmark, er den hævet over alle de andre. Den er Danmarks forfatning og indeholder de grundlæggende regler for samfundet. Det drejer sig blandt andet om ytringsfrihed, kvinders stemmeret, og at øverste magt i Danmark skal deles mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

Men hvad ved du egentlig om grundloven og grundlovsdagen? Test din viden om grundlovsdag herunder.

Kan du ikke se quizzen? Klik her.