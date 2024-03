Råbende buspassagerer, sure kunder og en hidsig kørelærer: Læs brugernes historier om dårlig opførsel

Butiksansatte får ofte møgfald

Det er ofte butiksansatte, der står for skud, når personer i det offentlige rum har svært ved at styre deres arrigskab. Det fortæller også Helena Harreby-Hansen, som selv arbejder i butik, i en kommentar.

- Jeg arbejder i butik, så det er tit, det sker, at der er en kunde med en lidt for dårlig dag, der synes, det er okay at verbalt overfalde mig. Heldigvis kan jeg finde ud af at sige fra over for opførsel, jeg ikke gider at finde mig i, skriver hun.

- Desværre er det ikke alle der er lige gode til at sige fra, så jeg har også gentagende gange både hørt og været vidne til at kollegaer, der er blevet overfaldet verbalt, og det er ikke kun voksne mennesker, det er gået ud over. Også ungarbejdere på 15 år, der er blevet svinet til på det groveste, fortsætter hun.