Rådmand med klar opfordring til kolleger

En uge efter valget til Europa-Parlamentet nærmer fristen sig for at nedtage valgplakater. Det har fået rådmand for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune Tim Vermund (S) til at komme med en klar opfordring til partier, frivillige og hans politikerkolleger.

- Husk at få strips med, når I piller plakater ned i dag. Pas på vores natur og bytræer, skriver rådmanden i et opslag på Facebook.

Valgplakater og midler, som er brugt til at hænge dem op som for eksempel strips og snore, skal være taget ned seneste otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning. Det oplyser Indenrigsministeriet på sin hjemmeside.