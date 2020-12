Rådmand: Pædagogisk personale skal frem i vaccinekøen

Det meste af Danmark er lukket på grund af corona. Men den nedlukning gælder ikke dagtilbuddene.

De holder åbent som sædvanligt, og det bekymrer Susanne Crawley (R), der er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.

Det viser sig, hvis man går ind på sundhedsstyrelsens hjemmeside, at pædagoger i vuggestuer, i klubber og SFO’er, at de bliver mere smittet end mennesker i ældreplejen Susanne Crawley (R), rådmand i Odense Kommune

- Jeg kan mærke, at mine medarbejdere er ved at være tyndslidte. Der er flere af dem, som er bekymret for den pædagogiske kvalitet, de leverer. De skal hele tiden sendes hjem og i isolation, og så er der vikarer imens, siger Susanne Crawley om den nuværende situation.

Susanne Crawley mener, at personalet der arbejder i dagtilbuddene skal tilbydes en vaccine, så de kan føle sig trygge på deres arbejdsplads.

Glæden og trygheden skal tilbage

- Det vil gøre en stor forskel for deres glæde og tryghed for at komme på arbejde, hvis de blev tilbudt en vaccine. Ligesom andet frontpersonale bliver det, siger hun.

Susanne Crawley er ikke den eneste, der har sin tvivl om regeringens beslutning. I en pressemeddelelse fra FOA ytrer formand for Pædagogisk Sektor, Kim Henriksen, sin bekymring om situationen.

- Smitten i samfundet stiger. Også ude i institutionerne. Hvis dagtilbuddene skal holde åbent, mens næsten alt andet lukker ned, er det helt centralt, at kommunerne sørger for forhold, der gør, at det kan foregå sikker og trygt for både børn og voksne, siger Kim Henriksen.

Smitten er stor blandt personalet

Susanne Crawley er uforstående over for prioriteringen af vacciner. Smitten er nemlig stor blandt netop personalet i dagtilbuddene.

- Det viser sig, hvis man går ind på sundhedsstyrelsens hjemmeside, at pædagoger i vuggestuer, i klubber og SFO’er, at de bliver mere smittet end mennesker i ældreplejen. Og det synes jeg er interessant, når man skal prioritere, hvem der skal vaccineres, siger Susanne Crawley og fortsætter:

- Der er også en del af dem, der selv er bange for at blive smittet. Fordi de selv er sårbare personer, eller har en sårbar person i hustanden.

Og denne smittespredning er man også bevidst om hos FOA.

- Vi har desværre set, at det halter forskellige steder i takt med, at smitten stiger, og der bliver flere sygemeldte og mangel på vikarer lokalt. Det er vigtigt, at børnegrupperne ikke er større, end personalet kan give dem den rette omsorg, ligesom vi skal have styrket fokus på den hygiejniske rengøring, som vi ved holder smitten nede, den har man desværre også slækket på, siden foråret, siger Kim Henriksen.

- Jeg frygter, at nogle af mine medarbejdere, på grund af utryghed, mister glæden ved at være på arbejde. Og at det går ud over den pædagogiske kvalitet, siger Susanne Crawley afslutningsvis.