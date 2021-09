Rådmand vil have sænket fartgrænser i Odense: Snart kan det blive muligt

Christoffer Lilleholt peger på veje som Skibhusvej, Nørregade og Klaregade, som oplagte steder.

- Og Nedergade. Der skal man være gal i hovedet for at køre 50 kilometer i timen, siger han.

Rådmanden understreger, at det ikke handler om at få bilerne ud af byen, men om at skabe et mere trygt byrum.

Kommuner vil få det sidste ord - ikke politiet

Kommunerne har allerede mulighed for at sænke fartgrænserne i samarbejde med politiet. Men de har efterspurgt, at det bliver lettere at gøre det.

Det kom blandt andet til udtryk under en eksperthøring om sagen i Transportministeriet sidste efterår.

- Vi vil gerne have videre rammer for at tage de her beslutninger. Det handler både om trafiksikkerhed, tryghed, miljø og støj i byerne, sagde projektchef Steffen Rasmussen, Kommunernes Landsforening.