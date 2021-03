Radikale vil have superlandeveje til Fyn

Fem Radikale Venstre-folk fra Fyn har sammen med partiets transportordfører på Christiansborg, Rasmus Helveg Petersen, udstukket en retning de gerne ser en del af infrastrukturen på Fyn tage.

Ønskesedlen skal Rasmus Helveg Petersen tage med til de kommende infrastrukturforhandlinger, der forventes at begynde senere på foråret.

Læs også Uønsket: Flere cykelryttere skal presse sexorgier ud af skov

Et af ønskerne er en såkaldt superlandevej fra Faaborg til motorvejen ved Årslev. Det er Søren Hansen, kommunalbestyrelsesmedlem i Faaborg-Midtfyn Kommune, som er manden bag forslaget:

- Med en superlandevej lukkes motorvejsdiskussion. Jeg vil meget hellere have en mere fremkommelig landevej end en motorvej fra Faaborg, så med en superlandevej kan vi lukke diskussionen, siger Søren Hansen.

En superlandevej er også kendt som en 2+1-vej, og en vejtype, hvor det er tilladt at køre 100 km/t. En superlandevej har skiftevis en eller to kørebaner i en given retning, og Søren Hansen mener, at der kan skabes en superlandevej på den eksisterende Rute 43, som begynder ved Faaborg og tilsluttes motorvejen ved Årslev.

- Den kan anlægges på den eksisterende landevej på de strækninger, hvor der er plads til at udvide til tre spor, siger Søren Hansen.

Tre superlandeveje, en letbane og en toglinje

Udover superlandevejen fra Faaborg til motorvejen ønsker de Radikale Venstre-folk superlandeveje mellem Assens og E20-motorvejen og mellem Rudkøbing til Svendborg.

Dertil kommer konkrete forslag om en ny vestfynsk toglinje mellem Fredericia og Odense samt at føre Odense Letbanes etape 2 ud i livet. Den er tænkt at gå til blandt andet Vollsmose og Seden.

Letbanens etape 2 står på rådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsens ønskeliste, og hun udtaler i en pressemeddelelse, at letbanens etape 2 "er en vigtig drivkraft".

- Det er afgørende for sammenhængskraften i byen, at der skabes vækst og jobs i alle bydele. Det ved vi, at en moderne letbane kan, netop fordi skinnerne ligger fast, siger Susanne Crawley, og peger på, at letbanen sender et signal til kommende investorer.

Læs også Følg corona-situationen: Heunicke: Tredje bølge er i gang

Lige præcis etape 2 kommer Susanne Crawley Larsen til at kæmpe for. I forbindelse med sidste uges nyhed om, at letbanens første etape blev forsinket, sagde rådmand i Odense, Søren Windell (K), at De Konservative ikke er klar til etape 2:

- Vi skal have nogle erfaringer og finde ud af, hvad er økonomien i det, inden vi gør mere.

Samtidig var Venstre-rådmanden Christoffer Lilleholt nærmest afvisende overfor etape 2. Han sagde, at pengene i stedet burde blive anvendt til velfærd.

- Derfor mener vi, at vi skal stoppe letbanens etape 2 hurtigst muligt, sagde Christoffer Lilleholt.