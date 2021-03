Ramt af nedlukning: Nu modtager fynske klubber og foreninger millionbeløb

1,5 millioner kroner fordelt til 500 fynske klubber og foreninger.

Mange klubber og foreninger har det vanskeligt i denne tid. Derfor er FynskSupport støtten ekstra vigtig i år Finn Andersen, kommerciel direktør hos Energi Fyn.

Blandt de heldige modtagere er blandt andet håndboldklubben GOG.

- Det er helt fantastisk. Vi er så stolte og glade over, at det har kunne lade sig gøre. Det skyldes jo den kæmpe indsats vores trænere, holdledere, forældre og andre frivillige i og rundt omkring klubben har lagt i at få skaffet nye medlemmer til FynskSupport-ordningen, siger bestyrelsesformand i GOG Håndbold, Niels Kildelund i en pressemeddelelse.

Klubben står til at modtage hele 55.743 kroner. Det er det højesteudbetalte beløb nogensinde.

Og det er netop fra sponsordningen FynskSupport, at pengene kommer. En ordning hvor betalende kunder til FynskSupportEl bestemmer hvilken klub eller forening de ønsker at støtte.

Svær tid for foreningslivet

Det er det fynske energiselskab Energi Fyn, der står bag sponsorordningen. I år er det 11. år i træk, hvor de deler penge ud til det fynske foreningsliv.

Særligt i en tid med corona, forventes hjælpen at komme belejligt.

- Mange klubber og foreninger har det vanskeligt i denne tid. Derfor er FynskSupport støtten ekstra vigtig i år, fortæller Finn Andersen, kommerciel direktør hos Energi Fyn.

Et andet sted de kan se frem til økonomisk støtte er i Ferritslev.

Rolsted Idrætsforening har også modtaget penge. Foto: Energi Fyn

Og her i Rolsted Idrætsforening taler de lige ind i Finn Andersens pointe.

- Vi er som mange andre ramt af corona og restriktioner, men det er rart at se, at vores store fodarbejde for at skaffe medlemmer til FynskSupport de sidste mange år betaler sig. Så vi er meget glade for at modtage pengene, siger Henrik Skovgaard, der er formand for sponsorudvalget i Rolsted Idrætsforening.