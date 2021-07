Randers og OB spiller uafgjort i livligt opgør

Søndag delte Randers FC og OB i porten i anden runde af Superligaen, da holdene spillede 1-1 i en jævnbyrdig fodboldkamp på Cepheus Park i Randers.

Både Randers og OB kom godt fra land i sidste uge, da begge hold startede sæsonen ud med sejre. Det forsøgte begge mandskaber at gøre kunsten efter i en meget jævnbyrdig og livlig kamp, hvor holdene skiftede til at have momentum.

Begge mål faldt i første halvleg efter omstillinger, hvor det andet hold havde initiativet.

Først var det OB's anfører Jens Jakob Thomasen, der bragte gæsterne foran, inden Randers’ angriber Alhaji Kamara udlignede.

Ikke vundet i 12 kampe

Selvom OB var bedst i anden halvleg, vil mandskaberne nok være tilfredse med pointdelingen, da begge hold havde chancer for at tage alle tre point.

Med søndagens resultat blev OB's udebanekompleks i Randers udbygget, da fynboerne nu ikke har vundet mod kronjyderne i 12 kampe på Cepheus Park.