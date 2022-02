Rapport fastslår: Odense Fjord kan blive ramt af vandsstigninger

Hun mener, at man i stedet bør kigge mod landbrugsarealer.

- Hvis der i dag er landbrugsjord bag strandenge handler det om, at lave en målrettet plan for at få omlagt den landbrugsjord til at blive den fremtidige kystnatur.

- Det kan være med til at tilpasse vores samfund til, at vi ikke hele tiden står med nye oversvømmelser, men at vi erkender, at naturen og kystnaturen vil rykke nye steder hen, siger hun.