Rapport konkluderer: Fynsk by er Danmark mindst erhvervsvenlige

En ny rapport fra Dansk Byggeri rangerer Kerteminde som landets mindst erhvervs- og byggevenlige kommune.

Kerteminde klarer sig dårligt inden for stort set alle parametre. Byggesagsbehandling tager i gennemsnit op til 69 dage, de har ikke formuleret en politik om erhvervspraktik, og de har ikke partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

- Det er jo aldrig sjovt at se, at vi udaf 98 ligger som nummer 98. Det er en proces, vi er i gang med, og det tager tid. Men det her er ikke godt nok. Det her skal vi prøve at gøre noget ved, siger Jens Gantriis (V), der er formand for erhvervsudvalget i Kerteminde Kommune.

Rapporten er baseret på 22 forskellige parametre fordelt på seks overordnede temaer.

Nyborg bliver bedre

Ifølge rapporten fra Dansk Byggeri er det nemmere at være erhvervsdrivende i Nyborg i forhold til Kerteminde. Det er især indenfor udbudsområdet, at Nyborg Kommune klarer sig godt.

Rapporten baseres på følgende overordnede temaer: 1. Byggesagsbehandling 2. Erhvervsaffald 3. Udbud 4. Kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver 5. Skatter og afgifter 6. Arbejdsmarked og uddannelse

Og det billede genkender indehaver af Østfyns Tømrer & Snedker Aps Troels Birch Hansen.

- Nyborg er begyndt at afholde erhvervsmøder, hvor de fortæller om de projekter, der skal laves i kommunen. Det giver os som erhvervsdrivende bedre mulighed for at byde ind på de forskellige projekter, siger Troels Hansen og fortsætter:

- Det øger også både fællesskabet og samarbejdet mellem virksomhederne i Nyborg. Jeg synes virkelig, at det er nogle gode møder, der giver os flere muligheder.

Formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget i Nyborg Kommune Peter Wagner Mollerup er glad for, at Nyborg ligger højere i år. Det er nemlig noget, de har haft fokus på i kommunen.

- Der var rygter blandt erhvervsdrivende, om at nogle blev forfordelt. Derfor lavede vi det sådan, så man kunne se hvem, der havde søgt og vundet udbuddet. Så der ikke var noget hemmeligt eller fordækt, siger formanden til TV 2/Fyn.

- Det er dejligt, at det virker.

Lang sagsbehandling

Det er dog ikke på alle parametre, Nyborg Kommune klarer lige godt. Ligesom i Kerteminde ligger sagsbehandlingstiden på byggesager langt over gennemsnittet.

- Sagsbehandlingen er en noget langhået proces. Det er ikke besværligt at søge byggetilladelser, men sagsbehandlingstiden er meget lang, fortæller Troels Birch Hansen og tilføjer:

- Det er også lidt en hæmsko for os, for vi kan ikke komme i gang med byggeprojekterne hos kunderne før tilladelsen er i orden.

Ifølge Peter Wagner Mollerup skyldes den lange behandlingstid, at der er stor interesse for at bygge i Nyborg, og at der ikke er hænder nok til at løfte opgaven.

- Derfor har vi ansat flere. Vi prøver at forventningsafstemme med dem, der søger. Men det ligger udover den ventetid, vi gerne vil kendes for, siger han.

Det første delmål for Nyborg Kommune er at nærme sig den landsgennemsnittet. Lige tager det i gennemsnit over 70 dage at få behandlet en byggesag i Nyborg Kommune. Landsgennemsnittet er 50 dage.

- Det er målsætningen blandt medarbejdere og ledelse. Men der skal selvfølgelig stadig være kvalitet blandt behandlinger, siger Peter Wagner Mollerup.

Fokus på erhvervsdrivende

Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget fortæller desuden, at kommunen har fokus på at forbedre vilkår for erhvervslivet.

- Vi prøver at holde møder, hvor vi samler forskellige brancher, så de kan hjælpe hinanden, siger Peter Wagner Mollerup.

Kommunen har oprettet en erhvervsafdeling med tilhørende konsulenter, der arbejder fuld tid og har løbende kontakt med erhvervslivet.

Favrskov Kommune er den mest erhvervsvenlige kommune i 2020. Det skyldes blandt andet en halvering af byggesagsbehandlingstiden, og at kommunen har ændret praksis vedrørende kontrol af arbejdsklausuler.