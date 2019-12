Rasmus har Fyns største fyrværkeriudsalg: - Jeg satser måske for stort

Fyrværkeri, masser af fyrværkeri giver kriller i maven hos mange, men hos Rasmus Ullehus er den helt gal.

Her er det ikke kun kriller, men nærmere nervøsitet der rumler i maven.

Den driftige erhvervsmand skal nemlig få det meste af et års planlægning til at gå op i en højere enhed.

- Jeg sover ikke så godt i de dage her, siger en lettere stresset Rasmus Ullehus, da TV 2/Fyn lørdag lagde sig slipstrømmen på den travle erhvervsmand.

Læs også Fynboer gør klar til nytårsbrag: - Det bliver vel 2.500, når vi er færdige

Rasmus Ullehus driver flere selskaber, og et af dem af er fyns største fyrværkeriudsalg med forretninger flere steder i og omkring Odense - blandt andet i Stige.

- Den i Stige omsætter lige så meget som seks af vores andre butikker gør, fortæller Rasmus Ullehus uden at komme nærmere ind på, hvad omsætningen er på.

Butikken i Stige er ifølge Rasmus Ullehus Danmarks største fyrværkeributik, og det er Stige Blomster, som lægger lokaler til.

- Jeg satser måske for stort, men det er en chance man må tage.

- Vi er ret spændt på de næste dage, fordi man får først løn på mandag, siger han og tilføjer:

- Vi har ikke kunne gøre det bedre end vi har gjort det. Så på den måde kan jeg da godt være fortrøstningsfuld, men man er stadig sindssyg nervøs.

Det er tilladt at købe fyrværkeri mellem 15. december og 31. december, og ifølge Dansk Erhverv forventes det, at danskerne i år samlet vil købe fyrværkeri for over 400 millioner kroner.

Og ifølge Dansk Erhvervs opgørelser kan Rasmus Ullehus formentlig godt være fortrøstningsfuld, for det er nemlig hos fynboerne og jyderne, at pengene ligger mest løst i lommerne, når det kommer til at skyde det nye år ind med et brag.

Læs også Stort tyveri af fyrværkeri fra sportshal