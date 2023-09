Reagerer dit barn kraftigt, når skærmtiden er slut? Det er du nødt til at acceptere, mener forsker

Den ultimative forældretest

Aida Bikic kan sagtens forstå, hvorfor mange forældre tyr til Ipaden, blandt andet under restaurantbesøg, i bilen eller derhjemme.

- Jeg tror, de fleste forældre har en ambition om, at der ikke skal være for meget skærmtid. Men mange forældre er stressede, og har mange ting at se til.

- En anden faktor er også, at når først børnene sidder med skærmen, særligt de små, så opstår der det, som jeg nærmest kalder for "den ultimative forældretest." Altså det øjeblik man tager Ipaden væk fra barnet. Mange vælger at reagere med vrede, og smider sig på gulvet og har et udbrud. For mange forældre kan det være svært at håndtere udbruddet. Nogle trækker skærmtiden for at undgå konflikten, fordi det er nemmere.

Aida Bikic mener, at man bør omfavne konflikten i stedet for at frygte den.

- Som forælder tager man noget væk fra dem, som er meget spændende, og mange børn vil reagere ved at blive vrede og kede af det. Hvis man forbereder sig på konflikten, og er afklaret med at den kan opstå, så kan man også meget bedre rumme det og hjælpe barnet igennem de svære følelser.

Ofte er det nemmere for en som forælder at rumme barnet, når man ved at reaktionen kommer og hvorfor den kommer, siger hun.



Kigger man på Norge, har den norske sundhedsstyrelse allerede udsendt anbefalinger om, at børn under to år bør holdes helt væk fra skærmen. Aida Bikic er ligeledes overbevist om, at tydligere begrænsninger for små børns skærmforbrug er vigtigt.

- Det er godt, at man har nedsat et udvalg og kigger på den nye forskning. Jeg håber på mere tydelige retningslinjer, for det tror jeg, at mange forældre savner. Især det med at begrænse mest muligt, fortæller hun.