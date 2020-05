Red Barnet: - Formandens utålmodighed er en hædersbevisning

Red Barnets årlige sommerlejr mangler i år tilmeldinger, og ifølge organisationen hænger det sammen med, at Odense Kommune ikke har gjort nok for at få tilmeldinger til lejrene.

Børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley (RV), kaldte i den forbindelse tirsdag Red Barnet Odenses formand for utålmodig.

Den udtalelse kommenterer Red Barnets bestyrelse i dag onsdag på. De ser nemlig formandens utålmodighed som en hædersbevisning.

- At Susanne Crawley kalder vores formand, Sara Ekknud Windell, for ”lidt utålmodig” i denne sammenhæng ser vi som en hædersbevisning. Hendes utrættelige arbejde for at få henvisningen af børn i gang til lokalforeningens fire lejre over de seneste to måneder ser nu endelig ud til at bære frugt, skriver bestyrelsen i en mail til TV 2/Fyn.

Rådmand: Kritik er rettet for tidligt

Ifølge Red Barnets bestyrelse har udsatte familier i år endnu mere brug for gode ferieoplevelser end ellers på grund af corona.

Og af den årsag er både Red Barnet og også det konservative byrådsmedlem i Odense Kristian Guldfeldt uforstående overfor, hvorfor kommunen ikke gør mere.

- Udsatte familier har været under et ekstraordinært pres under nedlukningen i forbindelse med Corona krisen, hvilket betyder at gode og givende ferieoplevelser er blevet endnu vigtigere end tidligere, så børn og familier kan komme på fode igen, skriver bestyrelsen.

Spørger man børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley (RV), retter Red Barnet dog deres kritik mod kommunen en anelse for tidligt.

Ifølge hende har det nemlig indtil for blot en uge siden været usikkert, om sommerlejrene overhovedet kunne afholdes på grund af corona.

Og derfor synes hun i den forbindelse, at Red Barnet Odenses formand, Sara Ekknud Windell, har virket lidt utålmodig.

Bestyrelsen tilfredse med rådmands udmelding

Ifølge Susanne Crawley bør hverken Red Barnet eller andre frivillige organisationer være nervøse for, om de kan finde børn nok til deres sommerlejre.

- Jeg kan betrygge alle de frivillige foreninger med, at nu, hvor vi ved, at lejrene gerne må afholdes, så skal vi også nok gøre vores til, at de lejre vil blive fyldt op, siger hun.

Og netop den udmelding er Red Barnets bestyrelse godt tilfredse med.

- Bestyrelsen for Red Barnet Odense noterer sig med tilfredshed, at rådkvinde for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley, nu vil gøre alt for at sikre henvisning af sårbare børn til de frivillige organisationers sommerlejre, herunder Red Barnet Odense, skriver bestyrelsen.