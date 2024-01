Regeringen støtter beslutningsforslag om at forbyde flagning med udenlandske flag. Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau.

Dog er det ikke realistisk at have lovgivningen på plads inden sommeren, siger ministeren.

Samtidig skal det drøftes, hvordan afgrænsningen skal være, så for eksempel det tyske mindretal får mulighed for at flage med det tyske flag. Det er Danmarksdemokraterne, der har fremført forslaget.