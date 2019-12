Regeringen enig om aftale om kviklån

Torsdag aften har regeringen sammen med SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige indgået en aftale, som skal komme de dyre kviklån til livs.

I Danmark har man ikke indtil nu haft en fastsat grænse for, hvor store omkostningerne må være på et lån, og i januar i år afgjorde Østre Landsret, at lån med en ÅOP på 759,79 procent var lovligt.

Men det vil den nye aftale som partierne har indgået torsdag aften sætte en stopper for.

Grådige virksomheder skal lave om

Aftalen vil ikke alene sætte et loft på, hvor høje årlige omkostninger et lån må have, men også indføre et loft over, hvor meget forbrugeren kan komme til at betale i renter og gebyrer. Samtidig bliver der indført markante stramninger for, hvornår virksomheder må markedsføre forbrugslån.

Den sidste del var også til debat her på Fyn for mindre end en uge siden. I fredags var emnet oppe at vende i bestyrelsen hos Fynbus. TV 2/Fyns kameraer opdagede ikke mindre end tre reklamer for lån på under et minut, og det er problematisk, da der er et sammenfald mellem Fynbus' kunder og den type, der normalt optager et kviklån, hvilket hovedsageligt er unge mennesker mellem 18-29 år.

- Hvis der er nogle, der går forrest, så vil andre busselskaber følge, men dybest set skal det tages op i Folketinget, så det gælder hele Danmark, sagde Morten Bruun Pedersen, der er seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk til TV 2/Fyn i fredags.

Den del kommer der til at være love for fremadrettet, med den nye aftale, som Erhvervsministeriet har sendt ud i dag i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig stolt af, at vi nu for første gang for alvor tager et opgør med de kviklån, der har fanget mange særligt unge og udsatte i uoverskuelig gæld. Det var på høje tid. Vi har lavet en aftale, der beskytter de danske forbrugere. Med aftalen får vi en af de strammeste reguleringer af markedet for forbrugslån i EU, siger Erhvervsminister Simon Kollerup.

- Det betyder også, at de virksomheder, der opfører sig ordentligt over for deres kunder, kan se frem til en relativt nem overgang til de nye regler, mens en række af dem, der har været mest grådige, kommer til at skulle lave deres forretning om. Jeg er glad for, at der er opbakning i Folketinget til den her aftale, siger Erhvervsministeren.