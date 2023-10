Regeringen er klar til at hæve dieselafgiften fra 2025

Dieselafgiften skal hæves, foreslår regeringen i et forsøg på at komme partier i møde i 2025-forhandlinger.

Regeringen vil hæve dieselafgiften med 50 øre per liter fra 2025.

Det fortæller klimaminister Lars Aagaard (M).

- Vi har lyttet til partiernes ønsker. Dieselafgiften skulle spille en større rolle end det, der lå i vores oprindelige udspil.

Regeringen skønner, at det alene vil reducere udledningen af CO2 med 0,5 millioner ton.

Privatbilister kompenseres ved at sænke udligningsafgiften, som er en tillægsafgift, dieselbilejere betaler.

- Så for danskere, der har en dieselbil, bliver det samlet set lidt dyrere at fylde tanken, men billigere at have bilen, siger Lars Aagaard.