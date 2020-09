Regeringen forudser flere restriktioner mod coronavirus

Vi må forvente - desværre - at se flere restriktioner.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, efter at der den seneste tid har været en stigning i antallet af smittede med coronavirus flere steder i Danmark.

Sundhedsordføreren fra regeringspartiet vil ikke på nuværende tidspunkt komme ind på, hvilke restriktioner der bliver tale om, "da det er op til sundhedsmyndighederne at beslutte".

Han siger dog, at der kan blive tale om lokale løsninger.

- Skræddersyede, lokale løsninger skal gøre, at vi kan fokusere indsatsen dér, hvor smitten er, og at vi ikke behøver at brede det alt for meget ud alt for mange steder, siger han.

Der er i denne uge blevet registreret de højeste daglige smittetal siden april. Mellem 200 og 400 nye smittede er blevet tilføjet til statistikkerne dagligt, har Statens Serum Institut (SSI) rapporteret.

Det hører dog med til billedet, at der blev testet langt færre i april, end der gør nu. Derfor er der formentlig flere tilfælde, som opdages i dag.

I Odense, København og 16 andre kommuner i hovedstadsområdet har de stigende smittetal medført udvidede restriktioner.

Blandt andet er forsamlingsforbuddet blevet sænket fra 100 til 50 personer. Og åbningstiderne for barer og værtshuse er ændret fra klokken 02 til 24.

Ifølge Rasmus Horn Langhoff må vi - trods restriktioner - også forvente at se flere smitteudbrud rundt i landet i den kommende tid.

- Vi skal blive ved med at være meget opmærksomme og tage det her meget alvorligt.

- Vi må forvente, at der kommer små og store udbrud rundt omkring i landet. Og det kan kun håndteres ved, at vi lytter til de anbefalinger og restriktioner, der kommer, siger sundhedsordføreren.