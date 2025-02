Regeringen indfører forbud mod særligt fiskeri rundt om Fyn

Men besparelsen får altså store konsekvenser for blandt andet forebyggelsen af ensomhed blandt ældre, mener Helle Fabricius.

- Aftenskole melder man sig til, fordi der er noget fagligt, man gerne vil lære. Men når man så har været der et par gange, så kommer man igen på grund af fællesskaberne. Aftenskole er lig fællesskaber, siger Helle Fabricius.

Aftenskolerne i Kerteminde tilbyder blandt andet aktiviteter som keramik, lungekor for kolpatienter, pilates for ældre og aktiviteter for udviklingshæmmede. Aktiviteter, som nu enten lukker eller bliver dyrere.

- Aftenskole er forebyggelse

I forbindelse med budget 2025 skulle Kerteminde Kommune spare cirka 20 millioner kroner. Og to millioner fandt politikerne altså på aftenskoleområdet.

Men er det ikke også vigtigere at have råd til velfærd på eksempelvis plejehjemmet end til aftenskole?

- Selvfølgelig er det vigtigt, at man passer på pengene i en kommune. Men jeg tror ikke, at politikerne har forstået, hvor stor en forebyggende indsats, vi bidrager med. Et aftenskolehold forebygger ensomhed, for eksempel blandt ældre, som vi har mange af her i kommunen. Vores aktiviteter forebygger også fysiske sygdomme, for eksempel vores yogahold for mænd, lungekoret for KOL-ramte og pilates, siger Helle Fabricius.

Dialogmøde mandag

Desuden peger Helle Fabricius på, at flere af de penge, aftenskolerne modtager i tilskud, faktisk kommer tilbage til kommunen igen. Det skyldes, at Kertemindes aftenskoler tiltrækker kursister fra andre kommuner. Og de har tilskud med fra deres hjemkommuner.

- Faktisk kom der sidste år næsten 100.000 kroner ind på den konto. Så vi snakker altså om penge, som kommer ud i kommunen og arbejder og så tilbage igen. Og det tror jeg faktisk ikke, politikerne har været klar over.

Jens Gantris erkender, at udvalget i øjeblikket ikke har det fulde overblik.

- Jeg har ikke været dybt nede i tallene. Lige nu er jeg og resten af udvalget i en fase, hvor vi gerne vil blive klogere på det her område for at finde ud af, om vi kan og skal gøre noget, siger Jens Gantris.

Mandag aften mødes Kultur- og Fritidsudvalget med repræsentanter for Kertemindes aftenskoler til et dialogmøde, hvor det i hvert fald er Helle Fabricius’ håb, at kommunen ruller besparelsen tilbage.