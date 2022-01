Regeringen kommer med plan for restriktionerne på onsdag

Den kategorisering står til at udløbe 5. februar.

Anbefalinger i næste uge

Regeringen modtager Epidemikommissionens anbefalinger i begyndelsen af næste uge.



Derefter fremlægger de indstillingerne for Folketingets partier.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at man trods høje smittetal ser en opmuntrende udvikling i antallet af indlæggelser, særlig på de intensive afdelinger.

- Det skyldes ikke mindst den store vaccinetilslutning, hvor Danmark er blandt de lande i verden, der er længst fremme med tredje vaccinestik.

- Det giver et solidt grundlag for epidemikontrol, og jeg ser frem til at modtage Epidemikommissionens indstilling, lyder det fra ministeren.

De restriktioner, der er gældende nu, udløber 31. januar.