Regeringen opgiver hastelov om mink

Regeringen vil ikke fremsætte et forslag til hastelov om at slå mink i hele Danmark ned tirsdag. Det erfarer Ritzau fra flere kilder.

Det sker efter, at der ikke er den nødvendige opbakning i Folketinget til at hastebehandle loven. Det kræver et flertal på tre fjerdedele af Folketinget for at hastebehandle loven.

En samlet blå blok har afvist at ville stemme for en hastebehandling af loven.

Regeringen besluttede i sidste uge, at alle mink i Danmark skal slås ned. Det gjorde regeringen, efter at en mutation af covid-19 i mink har spredt sig til mennesker. Mutationer af virussen kan mindske effekten af kommende vacciner.

Der er dog ikke hjemmel i loven til at slå raske mink ned uden for smittezonen i Nordjylland. Derfor har regeringen behov for ny lovgivning for at effektuere sin beslutning.

Samtidig opfordrer Dansk Industri, Danmarks største erhvervsinteresseorganisation, Folketinget til samlet og hurtigt at vedtage en hastelov, så mink i hele Danmark kan blive slået ned.

- Vi vil opfordre til, at et politisk flertal står sammen om at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vedtager loven i fællesskab, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen i en kommentar til Ritzau.

Statens Serum Institut har sagt, at man støtter beslutningen om at slå alle mink ned.

