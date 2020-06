Regeringen tillader studenterkørsel

Tirsdag fik de første elever studenter fra Tietgen Handelsgymnasium i Odense hue på, men glæden var hurtigt erstattet af frygten, om der villle blive studenterkørsel til dem. I løbet af juni bliver de resterende elever på de fynske ungdomsuddannelser studenter.

Onsdag har regeringen og Folketingets partier besluttet at tillade studenterkørsel i år.

- Jeg er megaglad. Jeg er rigtig lettet over, at vi skal afsted, siger Simone Thrane, der bliver student fra HF og VUC Fyn, der har været med til at planlægge studenterkørsel for klassen.

Læs også Glade studenter, men: - Vi har set frem til studenterkørsel i tre år

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet.

De nærmere retningslinjer for forsvarlig gennemførsel af arrangementerne er under udarbejdelse.

- For de unge er studenterkørslen helt uden sammenligning den vigtigste begivenhed, og derfor er det glædeligt at de unge får lov til at sætte et festligt punktum for deres uddannelse og i øvrigt for et svært forår i Coronaen tegn. Det er så velfortjent. Vognkørsel er en stor oplevelse, man kun har én gang i livet, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Af hensyn til smittetrykket skal der tages forholdsregler i forbindelse med fejring af afslutninger på uddannelser som translokation, dimissioner og lignende arrangementer. Her bør fejringerne foregå ved, at man kun samles klassevist og holdvist - og ikke i større forsamlinger. Der vil dog være mulighed for, at nærmeste familie også kan deltage.

Retningslinjerne for både studentervognkørsel og andre afslutningsarrangementer for hele uddannelsesområdet vil blive drøftet med sektoren og ventes at være klar inden for de næste dage.