Regeringen vil fjerne sundhedsopgaver fra din kommune

Ansvaret for en række sundhedsopgaver skal flyttes væk fra kommunerne fremover.

Sådan lyder det onsdag i regeringens nye sundhedsudspil, hvor SVM-regeringen kommer med sit bud på at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor.

Regeringen ønsker, at regionerne og 17 nyoprettede sundhedsråd - herunder ét for Fyn og øerne - fremover overtager ansvaret for en række sundhedsopgaver, der i dag ligger hos kommunerne. Det tæller blandt andet kommunernes midlertidige pladser og akutsygepleje til eksempelvis ustabile patienter.

Regeringen foreslår samtidig i sit udspil, at sygehusene fremover skal have 96 timers behandlingsansvar, når en patient udskrives.

Det skal sikre, at borgere oplever en bedre sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet, og at sygehusene har et tættere samarbejde med patientens egen læge og sundhedspersonale i borgerens hjem, eksempelvis ved ældre borgere.